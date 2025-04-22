Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konulu kurs, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından takdim edilen sertifikalarını aldı.

Törende konuşan Cemil Çağlar, gençlerin böylesine duyarlı projelerde yer almasının önemine dikkat çekerek, toplumsal farkındalık oluşturan bu tür eğitim çalışmalarının devamının geleceğini belirtti.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ise, bu kursun bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki süreçte benzer içerikli, ücretsiz ve sertifikalı eğitimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. Gençlerin gelişimine katkı sunacak bu eğitimlere tüm öğrenciler davet edildi.

Editör: Haber Merkezi