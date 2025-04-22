Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eslem Koç, Çorumlu şehidimiz Hakan Koç’un yeğeni olarak amcasının kabri yanında “Sakarya Türküsü” şiirini ezbere okuyarak hem Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a verdiği sözü tuttu, hem de duygulandırdı.

Belediye Başkanı Aşgın, bu anlamlı anlarda gözyaşlarını tutmakta ve konuşmakta zorlandı. Aşgın, “Eslem kızımız, geçen yıl şehidimizin hanesini ziyaretimizde bu şiiri ezberleme sözü vermişti. Bende onu dinleme sözü vermiştim. Bugün şehidimizin kabri başında bu şiiri dinlemek benim çok özel.” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK