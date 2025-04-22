Hitit Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince toplamda 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada alımların, KPSS 2024 (B) grubu puan sıralamasına dayanarak, yazılı veya sözlü sınavsız olacağı belirtildi.

9 destek personeli ve 2 güvenlik görevlisi için son müracaat 5 Mayıs olarak açıklandı.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- Cinsiyeti erkek olmak.

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

- 2024 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

- Hizmetli görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

- Bu pozisyonda istihdam edilecekler 657 sayılı Kanun kapsamında hizmetli kadrosuna ait görevlerin tamamını veya benzeri işleri yapacaklardır.

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- Cinsiyeti erkek olmak.

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak ve gece - gündüz, iç -dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

167 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla, boy uzunluğunun cm. cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla, 15’den az olmaması. (Örneğin 67+15=82’den fazla, 67 - 15=52’den az olmaması gerekmektedir.) 8- Askerlikle ilişiği bulunmamak. 9- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar başvurularını 21/04/2025-05/05/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Hitit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapacaklar.

Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaklardır. Birden fazla ünvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecek.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle sorumludur. 7- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 8- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.