23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara armağan edilen tek bayram olmasının yanı sıra Türk Milletinin egemenliğini de ilan ettiği tarihi simgelediğini vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Milletimizin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş, bu topraklarda esareti asla kabul etmeyeceğimizi bütün dünyaya göstermiştir. 105 yıl sonra millet egemenliğine göz dikenler, halkın iradesini yok sayanlar bilmelidir ki Aziz Türk Milleti kanıyla, canıyla kazandığı egemenliğini hiçbir amaca kaptırmayacaktır.

Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Bu sorumluluk bilinciyle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak TBMM çatısı altında görev yapmaktan onur duyuyorum.

Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Çocukların yatağa aç girmeyeceği, her gününün bayram tadında geçeceği bir ülke için çalışıyoruz.

Ancak bugün ülkemizde aileler gibi çocuklar da mutsuz.

Editör: Haber Merkezi

TÜİK’in verilerine göre her 4 çocuktan 1’i çalışıyor. Ekonomik sebepler dolayısıyla çocukların yüzde 32.3’ü günde en az bir kez et, tavuk veya balık tüketemiyor.15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 22.1 iken bu oran 2024’te yüzde 24.9’a yükseldi. Yani her 4 çocuktan “en az” 1’i çalışıyor. Sigortasız çalışmanın bu denli yoğunlaştığı bir ortamda çocuk işçi sayısını tam olarak hesaplayabilmek mümkün değil.Maddi yetersizlik nedeniyle çocukların yüzde 9.2’si yeni giysi alamıyor. Düzgün iki çift ayakkabı sahibi olamayan çocukların oranıysa yüzde 11.7.Evden uzakta bir haftalık tatil yapamayan çocukların oranı yüzde 22.2.Yaşına uygun kitaplara ulaşamayan çocukların oranı yüzde 16.7 olurken, evde ders çalışabileceği uygun bir yere sahip olmayan çocukların oranı yüzde 21.5.Ülkemizde yoksulluk derinleştikçe bu liste uzayıp gidiyor ve ne yazık ki çocuklarımızın büyük çoğunluğu yatağa aç giriyor. Bizim mücadelemiz çocukların yatağa aç girmemesi içindir. Bizim mücadelemiz millet egemenliğinin üstünlüğü içindir.Tarihte hakkını, hukukunu, iradesini tek bir adama bırakan hiçbir millet huzur ve refaha ulaşamamıştır. Milletimiz bu hatayı asla yapmayacak, kendi hakkına halel getirtmeyecektir.Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Cumhuriyet Halk Partisi bu bilinçle çalışacak, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye’yi kuracaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”