Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm konusunda 3 mahallede ciddi adımlar attıklarını belirterek, “Şehrimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık” dedi.

AK Parti Genel Merkezi’nce başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında Bedesten’de düzenlenen toplantıda 1 yıllık çalışmalarını değerlendiren Aşgın, kentsel dönüşümle ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

Mimar Sinan Mahallesi, Kale Mahallesi ve Hasan Paşa Sokaklar’da kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Aşgın, “Hasan Paşa 2., 3. ve 4.sokaklarda bulunan binaların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. 1970-1980’lerde yapılan ve kullanım ömrünü tamamlayan binalarımızı hemşehrilerimizle görüşerek yenileyeceğiz. Kale’de de yeniden kentsel dönüşümü başlattık. Daha önceden uzlaşı sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Yeni dönemde Çevre ve Şehircilik bakanımız sayın Murat Kurum’a yaptığımız ziyarette projenin öneminden bahsettik ve yeniden hayata geçirerek çalışmalara başladık. 1 ay önce Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ilimize ziyarette bulunarak incelemeler yaptı. Yol haritası belirledik. Bakanlık nezdinde projenin revize edilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Belediyemizde kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Ofisi ile hemşehrilerimizle görüşüyor projemiz hakkında bilgiler veriyoruz.

Belirlediğimiz kentsel dönüşüm alanları dışında da mülk sahipleri binalarını kentsel dönüşüm isterlerse 2500 metrekare alanların üzerinde olan yerlere % 20 emsal kararla kat artışı veriyoruz. Bu desteğimizle 2 binamız kentsel dönüşüme başladı. Bu projenin örnek olması adına çok önemliydi” dedi.

Editör: Haber Merkezi