AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında Bedesten’de düzenlenen toplantıda konuşan Aşgın, “15 bin kişilik stadyumu tamamladık. 3.600 kişilik spor salonunu yapmak bize nasip oldu. Nizami sentetik sahalar, yarı olimpik yüzme havuzları bize nasip oldu. Geçtiğimiz aylarda bölgenin en büyük Masa Tenisi Eğitim Merkezi’ni şehrimize kazandırdık. Yiğidin harman olduğu ilimize bir de Güreş Eğitim Merkezi kazandırıyoruz. Merkezimizde çalışmalarımız son aşamasına geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda buranın da açılışını yapacağız. Merkezimiz içerisinde eğitim sınıfları, etüt salonları yer alıyor. Güreşçilerimiz bu salonlarda hem güreşle ilgili eğitim alabilecekler hem de okul derslerine çalışabilecekler. 22 konaklama odası yer alan merkezimizde 66 sporcumuz konaklayabilecek. Kazandırdığımız spor tesislerinin yanı sıra Türkiye Şampiyonalarına da ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde binin üzerinde sporcu, antrenör, hakem ve yöneticinin katılımıyla belediyemizin ev sahipliğinde U20 güreş şampiyonası düzenledik. Yaptığımız şampiyonlarla ilimizin ekonomisine de önemli katkıda bulunduk. Gelen kafileler yerel esnafımıza adeta can suyu oldu” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi