Merhum Zeynal ve Habibe Gündoğdu'nun oğlu, Saadet Gündoğdu'nun eşi, Aze ve Burçin Ilgin'ın babası, Sahip, Şahander, Ayfer, Feramuz, Talip, Hayati, Erhan, Güllü ve merhum Ferit Gündoğdu'nun kardeşleri, iş insanı Umut Eke’nin kayınbiladeri Ebuzer Gündoğdu’nun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, CHP eski il başkanları, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ