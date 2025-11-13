Çorum'un Mecitözü İlçesi nüfusuna kayıtlı olup İzmir'de ikamet eden Eyüp Gürer’in oğlu Ali Can Gürer, elim bir kaza sonucu vefat etti.

Alican Güler’in İzmir'in Urla İlçesinde spor tesisinde arızalı projektörü tamir ettiği sırada 4 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özel bir sitede elektrikçi olarak çalışan Ali Can Gürer, sitenin spor sahasının projektörünü tamir ederken 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Can Gürer'in doğum gününe 1 gün kala vefat ettiği öğrenildi.