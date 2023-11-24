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Başta şehit olan öğretmenler olmak üzere kutsal bir görevi yerine getiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Eğitim ve öğretim; anne karnında başlayıp ömrümüzün sonuna kadar devam eden ve bir yaradılış gerçeği olarak bizlere lütfedilen çok yönü bir süreçtir. Bu süreçte eğitim ve öğretimi sadece sıra aralarında sınırlamayarak gönüller arası köprülerimizin, medeniyetimizin, geleceğimizin kurucuları olan, milletimizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin fedakarlıkları ve önemli rolleri inkar edilemez bir gerçektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öğretmen demek dünya demektir. Aynı zamanda öğretmen demek cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın mihmandarı ve müşahidi anlamına gelecektir. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşaledir” sözünü hatırlatan Çıplak, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, terör örgütlerinin şehit ettiği öğretmenler ve aramızdan ayrılan diğer eğitimcilere Allah’tan rahmet, görevi başında olan ve emekli bütün öğretmenlerin de gününü de eğitimci bir babanın evladı, öğretmen bir ağabeyin kardeşi olarak kutladı.