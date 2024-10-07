Devlet Tiyatrosu Salonu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi'nde sendika üyelerinin hazırlamış olduğu şiir ve müzik dinletisine Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti ve demokratik kitle örgütü yönetici ve üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Etkinlik, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma'nın açış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Türkiye’de öğretmenlerin içerisinde bulunduğu durumun hiç de iç açıcı olmadığını belirten Sırma, eğitim sisteminin ise her geçen gün daha da içinden çıkılamaz bir hal aldığını söyledi.

Sırma’nın konuşmasının ardından Ali Bektaş, Cansu Hardal, Çiğdem Kocabıyık, Emre Özkeskin, İbrahim Çelikcan, Onur Yiğit, Özüm Özkeskin, Serkan İşçi, Songül Öztürk Turan ve Zeynel Demir’den oluşan Eğitim-Sen müzik grubu, türkü ve şarkılarla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Işık düzenini Dinçer Şimşek ile Erçin Şölenkol’un üstlendiği etkinliğe Barış Meriç ve Sezgin Kundukan da şiirlerle katkı sundu.

Editör: HABER MERKEZİ