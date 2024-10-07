Yoğun bir yapılaşmanın yanı sıra iki tane de eğitim kurumunun bulunduğu bölgede yurttaşlar, kovid-19 salgınından sonra iptal edilen otobüs seferlerinin yeniden başlatılmasını istiyor.

Konuya ilişkin olarak ÇORUM HABER’e konuşan bölge sakinleri, “Burada durağımız var ancak otobüs hizmeti pandemiden sonra kaldırıldı. Bölgede yoğun bir yapılaşma var. Durağın hemen 50 metre yanında Yavruturna Ortaokulu, onun yanında ise Bahçelievler Anadolu Lisesi var. Farklı semtlerden gelen öğrenciler de, mahalle sakinleri de mağdur” dedi.

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde 8 otobüsü daha araç filosuna kattığını belirten yurttaşlar, “Belediye’den bu bölgeye de otobüs hizmeti vermesini istiyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi