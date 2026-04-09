DİSK’e bağlı Sosyal-İş ile Eğitim Sen arasında yürütülen 8. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçiler eylem sürecini başlattı. Alınan karar doğrultusunda birçok ilde olduğu gibi Çorum’da da bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı.

Eğitim Sen Çorum Şubesi çalışanı ve Sosyal-İş Çorum Temsilcisi Ergül Öztürk, sendikanın aldığı grev kararı doğrultusunda iş bırakarak işyerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın’ın yanı sıra siyasi parti ve sendika temsilcileri de destek verdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada TİS sürecinin Ocak 2026’da başladığını ve 10 Şubat’a kadar sürdüğünü belirterek, özellikle mali konularda anlaşma sağlanamaması nedeniyle uyuşmazlık tutanağı tutulduğunu ifade etti. Görüşmelerde bazı idari maddelerde uzlaşma sağlanmasına rağmen hafta tatili, kıdem zammı, ikramiye, ücret artışı ve yemek ücretleri gibi başlıklarda anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

Uyuşmazlık sürecinde çözüm için arabuluculuk çağrısı yaptıklarını ancak bu önerinin Eğitim Sen yönetimi tarafından kabul edilmediğini belirten Öztürk, sunulan zam tekliflerinin enflasyonun altında kaldığını ve çalışanların alım gücünü korumaktan uzak olduğunu dile getirdi. Eğitim Sen çalışanlarının yaklaşık 19 aydır zam almadığını hatırlatan Öztürk, artan hayat pahalılığına dikkat çekti.

İşçilerin taleplerini sıralayan Öztürk, ücretlerin enflasyona karşı korunmasını, asgari ücret politikalarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesini ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret verilmesini istedi.

Eğitim Sen’in yürüttüğü faaliyetlerde çalışanların emeğinin büyük payı olduğunu vurgulayan Öztürk, “Yaptığımız iş bırakma eylemi, emeğimizin görünür olması için anayasal ve demokratik bir haktır” dedi.

