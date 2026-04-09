Filistin Atölyesi ile Hitit Üniversitesi Bilinçli Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen panelde, Filistin meselesi farklı ideolojik perspektiflerden değerlendirildi. Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Panel, Filistin Atölyesi üyesi ve topluluğun danışmanı Prof. Dr. Metin Uçar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Uçar, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, Filistin meselesinin gündemde tutulmasının önemine vurgu yaptı. Farklı ideolojilerin bir araya gelmesinin ortak bir bilinç oluşturacağını ifade eden Uçar, bu tür etkinliklerin küçümsenmesine rağmen büyük anlam taşıdığını belirtti.

Panelin moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Reyhan üstlendi. Reyhan, Filistin konusunda oluşacak bir uzlaşının yalnızca bölgesel değil, toplumsal düzeyde de birlikteliği güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca yaşananları “ekolojik emperyalizm” ve “ekokırım” kavramlarıyla değerlendirdi.

PANELDE SIRASIYLA FARKLI İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR ELE ALINDI.

Dr. Zehra Karayel, liberalizmin İsrail-Filistin sorunundaki rolünü eleştirerek Oslo Süreci’nin başarısızlığına dikkat çekti.

Serkan Erden, sosyalist perspektiften Filistin’e verilen tarihsel ve güncel desteği aktararak antiemperyalizm ve enternasyonalizm vurgusu yaptı.

Sosyalistlerin Filistin’in tam bağımsızlığını savunduğunu belirten Erden, Lenin’in 1903’te BUND’a karşı yazdığı metinleri antisiyonizmin en önemli göstergesi olarak gösterdi. Enternasyonalizm vurgusuyla 1960-1980 arasında dünya sosyalist hareketlerinin Filistin’e verdiği desteği hatırlatan Erden, Türkiye sosyalist hareketinden 43 örgüt ve 3-5 bin arasında mensubu ile Filistin kamplarında bulunduğunu, eğitim aldığını ve İsrail’e karşı savaştığını aktardı. Erden, günümüzde de özellikle özgürlükçü solun Filistin’e olan desteğinin sürdüğünü, yapılan gösteriler ve basın açıklamalarının da bunu gösterdiğini anlattı.

Fatma Koçak, Türkiye’deki muhafazakâr partilerin Filistin politikalarını tarihsel süreç içinde değerlendirerek meselenin iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Mahmut Kaya, Milli Görüş perspektifinden Filistin’in bir adalet ve inanç meselesi olduğunu ifade ederken, alternatif uluslararası yapıların önemine değindi.

Ümit Şengün, milliyetçi bakış açısıyla Filistin’de yaşananlara karşı çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunu belirterek ortak hareket çağrısı yaptı.

Son konuşmacı Pınar Ayşe Gidiş ise feminist teori üzerinden Filistin’i değerlendirerek Batı merkezli yaklaşımların yetersizliğine dikkat çekti ve dekolonyal perspektifin önemini vurguladı.

Panel, soru-cevap bölümünde katılımcıların yoğun ilgisiyle devam etti. Organizasyon yetkilileri, önümüzdeki haftalarda her bir ideolojinin daha ayrıntılı ele alınacağı söyleşi dizilerinin düzenleneceğini duyurdu.

