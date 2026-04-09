Çorum Eczacı Odası yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi mesajı verdi.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ceyhun Gürsel Karakuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR