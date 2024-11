Ligin 9.haftasında sahasında Çilimli Belediyespor’u konuk eden ve 90+4.dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Çilimli Belediyespor maçına mutlak 3 puan parolası ile çıktıklarını belirten Eğer, son dakikaya kadar bu hedeflediğimiz 3 puana yaklaşmıştık. Ancak son dakikada gelen gol moralimizi bozdu. Sezon başından itibaren takımının her geçen gün üzerine koyduğunun da altını çizen Eğer, “Bu yakaladığımız çizgi moral motivasyonumuzu ayakta tutuyor. Ligde bizim için alınan her puanın değerini biliyor ve her maç tecrübe ve özgüven kazanıyoruz. Bu maçın özelinde skora baktığımızda kayıp olarak iki puan bırakmış olabiliriz. Ancak şuana kadar bundan öncede olduğu gibi bu maçta da hiçbir rakibimize karşı oyun üstünlüğü vermeden gerek pozisyon bulup gerekse de mücadele tempomuzu güçlendirme adına her geçen hafta ivme kazanıyoruz. Maç sonu baktığımızda kaybedilen puanlar belki bizi üst sıralara taşıyacaktı. Bunun üzüntüsünü elbette ki yaşıyoruz. Ama gelişen ve gelişmekte olan bir takım olduğumuz için, gördüğümüz eksikleri biran evvel tamamlayıp bir sonraki müsabakaya hazır hale gelmemiz gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton ve bu tür puan kayıplarını takılmadan daha iyisini yapmak için biz çalışmak zorundayız. Bu bilinçle Çarşamba günü oynayacağımız Çubuk spor maçına adapte olup hazırlıklarımıza başlayacağız. Maçta inanılmaz iş çıkaran ve son ana kadar mücadele eden bütün sporcularımı ve tribünde her geçen hafta desteklerini artıran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: RIFAT KARA