Çilimli Belediyespor karşısında son dakika golü ile sahadan 1 puanla ayrılan Mimar Sinanspor’a maç sonunda Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş moral yemeği verdi.

Bölgesel Amatör Lig’de gösterdiği mücadeleci futbol ile dikkatleri üzerine çeken Mimar Sinanspor’a Çilimli Belediyespor maçının ardından Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş tarafından yemek organize edildi. Karaca Tandır’da gerçekleşen yemeğe, Kulüp Başkanı Alper Zahir, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, spor sever esnafları, şehrimizin BAL ligindeki tek takımı olan Mimar Sinanspor'a sahip çıkmaları ve destekte bulunmaları konusunda davette bulunarak, "Her hafta bir mahallemiz, Çorum'umuzu Bal Ligi'nde başarı ile temsil eden ve ilimizin tanıtımında katkı da bulunan gençlerimize destek olabilir. Çünkü onların başarısı ilimizin başarısıdır" dedi.