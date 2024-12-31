Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 15.hafta maçında deplasmanda Çarşambaspor ile 0-0 berabere kalan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Çarşambaspor’un zor bir deplasman olduklarını bildiklerini ifade eden Eğer, maçın ilk yarısında iki takımın da kontrollü bir oyun tercih ettiğine vurgu yaptı. Maçın ikinci yarısında puan ya da puanları en çok isteyen tarafın kendilerinin olduğunu da ifade eden deneyimli teknik adam, “İkinci yarıda ciddi pozisyonlar bulduk. Rakip kalecinin başarılı kurtarışları maalesef neticeye gitmenizi engelledi. Maçın son bölümünde baskı kurduğumuz dönemde rakip takım oyuncularının ortalığı karıştırması ve kavgaya dönüştürmesinden kaynaklı maçın hakemi iyi yönettiği müsabakada dengeyi bozmama adına her iki takıma da kırmızı kart göstererek oyun üstünlüğünü almamızı engelledi. Neticede devre arasına şartlar ne olursa olsun puanla girerek ligi 9. Sırada tamamladık. Genel olarak elimizdeki mevcut kadro ve rakiplerin konumunu göz önünde bulundurduğumuzda ilk yarı itibariyle iyi iş çıkardık ve puan tablosunda iyi bir yede bitirdik diye düşünüyorum. Bu süreçte olağanüstü özveri ile mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Yine bizleri her daim destekleyen ve yanımızda olan başkanımıza ve yönetimimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

2-3 TRANSFER YAPACAĞIZ

Deneyimli teknik adam ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilmek adına transfer çalışmalarının olacağını da ifade etti.

İlk yarının son ermesinin ardından takıma 4 günlük izin verdiklerini belirten Eğer, 3 Ocak Cuma günü tekrardan toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına start vereceklerini söyledi. Transfer konusunda da görüşmelerin yapılacağını da sözlerine ekleyen Eğer, “2 ya da 3 transfer yapmak istiyoruz. Bu konuda gerekli görüşmeleri yapacağız. Ligin ilk yarısında lige heyecan kattığımıza inanıyorum. Gerekli takviyeleri yaparak. İkinci yarıda da zirveyi etkileyen bir takım kimliğine bürüneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.