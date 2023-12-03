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8 takımlı Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 4.Grup’ta heyecan 7.hafta maçlarıyla devam edecek. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Ankara Barosu’nu konuk edecek.

6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan ve son 3 maçında galibiyet sevinci yaşayan Sungurlu Belediyespor, üst sıraları hedefleyen Ankara Barosu’nu konuk edecek. 13 puanlı zirve ortağı Sungurlu Belediye ile 9 puanı bulunan 5.sıradaki Ankara Barosu arasında, bugün Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak ve Çorum bölgesinden Hüseyin Kamber’in başhakem olarak düdük çalacağı maç saat 14.00’te başlayacak.