Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup’ta ikinci yarı heyecanı başlıyor. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 yendiği Yedidağspor ile yarın 12.hafta maçında sahasında karşı karşıya gelecek. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise Ankara Barosu ile Maliye Voleybol, TVF Spor Lisesi ile Başkent Beşiktaşlılar, Giresunspor ile Yıldızlar Topluluğu All Star ve Dereköy Kartalspor ile Anadolu Şahinspor takımları kozlarını paylaşacak.