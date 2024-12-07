Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda 52 Çamlıkspor’un konuğu olacak. Üst üste aldığı yenilgilerle lige havlu atan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, lige altyapı ağırlık oyuncularla devam etme kararı aldı. Sultanlar, yarın Ordu’da oynanacak maçtan puan veya puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Çorum temsilcisi ligin ilk yarısında Çorum’da oynanan maçta 52 Çamlıkspor’u 3-1 mağlup etmişti.