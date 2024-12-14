Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Anadolu Şahinspor’un konuğu oldu. Selim Sırrı Tercan Zeren Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 25-17 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibini file dibinde blok sayı ile karşılayarak sayı üstünlüğünü ilk bölümde eline geçiren Sungurlu Belediyespor bu seti de 25-22 kazandı ve skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette moral olarak çöken rakibi karşısında smaçlarla adeta şov yapan Çorum’un efeleri seti 25-15 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 31’e yükseltirken, ev sahibi Anadolu Şahinspor ise 14 puanda kaldı.