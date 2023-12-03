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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Ankara Barosu Çorum'da karşı karşıya geldi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. Taraftarın desteğini arkasına alan Sungurlu temsilcisi ilk seti zaman zaman zorlanmasına rağmen 4 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette smaçlardan sayı çıkarmakta zorlanan Çorum'un efeleri son bölüme başa baş girdiği rakibi karşısında seti 25-22 kaybederek skora denge geldi. Üçüncü sette file dibinde rakibine sayı izni vermeyen Sungurlun Belediyespor seti farklı kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Çorum temsilcisi bu seti de 4 sayı farkla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum'un efeleri puanını 16 yaparak zirvede kalmaya devam ederken, konuk Ankara Barosu ise 9 puanda kaldı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Ali Osman Kaya.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Taha, Çağrı, Burak, Abdullah, Ahmet Kaan, Okan, Hasan, H.Emre, Muhammet, İsmail, Sinan, Burak, Selimcan, Mehmet.

ANKARA BAROSU: Mustafa, Abdulkadir, İlyas, Atahan, Cem, Mehmet, Cengiz Tuna.

SETLER: 25-21, 22-25, 25-13, 25-21.