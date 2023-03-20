Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçilerden Efe Anıl Al da üçüncü olup ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Serbest stil 125 kiloda Türkiye’yi temsil eden Efe Anıl Al, ilk turda Moldovalı rakibi Nicolae Stratulat’ı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, ev sahibi Romanya’dan Florin Lucian Drive ile eşleşen Efe, Romen rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek adını yarı final bileti aldı.

Finale yükselme müsabakasında Bulgar güreşçi Georgi Lyubomirov’a 6-2 yenilen Efe Anıl Al, şampiyonluk yansını kaybetti ancak bronz madalya şansı devam etti.

Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Efe Anıl Al, Pazar günü, final seansında Yunan güreşçi Azamat Khosonov ile Avrupa üçüncülüğü maçına çıktı. Yunan rakibini 6-3 yenen Efe Anıl, Avrupa üçüncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Şampiyonada, Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars da grekoromen stil 60 kiloda üçüncü olmuştu.



TÜRKİYE AVRUPA İKİNCİSİ

Çorumlu antrenör Levent Kaleli’nin de teknik heyetinde yer aldığı Serbest Güreş Milli Takımı, ülkeler genel klasmanında Avrupa ikinciliğini elde etti. 3 gümüş, 3 bronz madalya ile 129 puan toplayan Türkiye’nin önünde Azerbaycan 140 puanla şampiyon olurken, Gürcistan ise 125 puanla üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada, Çorumlu hakem İsmail Eker de görev yaptı.

(Hüseyin AŞKIN)

