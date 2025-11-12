Oda açıklamasında, Dünya Zatürre Günü’nün ilk kez 2009 yılında ilan edildiği hatırlatılarak, “Bu gün, zatürreye karşı farkındalık oluşturmak ve önlenebilir ölümleri engellemek amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 700 binden fazla çocuk bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir” ifadeleri yer aldı.

Zatürrenin, akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir solunum yolu hastalığı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, erken tanı, aşıyla korunma ve akılcı antibiyotik kullanımının hastalığın önlenmesinde en etkili yöntemler olduğu vurgulandı.

Eczacıların toplum sağlığındaki rolüne değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eczacılar olarak bizler, toplumun sağlık sistemine en kolay erişebilen danışmanlarıyız. Bu bağlamda; pnömokok ve grip aşıları konusunda bilgilendirme yaparak bağışıklamayı destekliyor, antibiyotiklerin reçetesiz kullanımını önleyerek direnç gelişimini engelliyor, semptom yönetiminde doğru ilaç kullanımı konusunda rehberlik ediyoruz.”

Açıklamada ayrıca, eczacıların bilinçlendirici rolünün toplum sağlığında hayati bir öneme sahip olduğunun altı çizildi:

“Eczacının bilinçlendirici rolü, zatürreye karşı toplumsal farkındalığın en güçlü savunma hattıdır. Bir danışma, bir bilinç; bir bilinç, bir hayat kurtarır.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR