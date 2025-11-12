Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde ilk kez 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü, ‘Geleceğe Nefes’ temasıyla her yıl 11 Kasım’da kutlanmaktadır.

Bu özel gün, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çevre seferberliklerinden biri olarak milyonlarca fidanın toprakla buluşmasını hedeflemektedir.”

Ağaçlandırmanın yalnızca ekolojik dengeyi değil, toplum sağlığını da doğrudan etkilediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Temiz hava, iklimin dengelenmesi, su kaynaklarının korunması ve doğal yaşamın devamlılığı, insan sağlığının sürdürülebilirliğini sağlar. Biz eczacılar, çevre sağlığının halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz.”

Eczacıların çevrenin korunmasına katkı sağlayan birçok uygulamayı hayata geçirdiği belirtilerek, “İlaç atıklarının doğru şekilde imhası, geri dönüşüm süreçlerine katkı ve çevre dostu ambalaj kullanımı gibi uygulamalarla doğanın korunmasına öncülük etmekteyiz.

Bu anlamlı günde, çevre bilincinin artırılması ve sağlıklı bir gelecek için tüm meslektaşlarımızı ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya davet ediyoruz.

Bir fidan, bir nefes; bir nefes, bir yaşam” denildi. (

Muhabir: Haber Merkezi