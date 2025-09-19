45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın seçimli olağan mali genel kurulu yapılacak.

Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı seçimli olağan mali genel kurulun haftasonu gerçekleştirileceği bildirildi. Buna göre oda genel kurulu yarın (20 Eylül 2025 Cumartesi günü) saat 13.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları, gelir-gider ve bilançoların görüşüleceği genel kurulun ilk günü dilek ve temenniler ile son bulacak.

Çorum Eczacı Odası seçimleri ise 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Kulaksız Sokak üzerindeki Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ