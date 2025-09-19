Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nin talebi doğrultusunda Çorum Belediyesi tarafından yeni sitede gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da söz verilen 6 bin 400 metrelik su ve kanalizasyon altyapısının Eylül ayı itibarıyla bitirildiğini hatta daha fazla oranda çalışma yapıldığını duyurdu.

Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nin yeni sanayi sitesinde esnaf için sunduğu alanların tamamlanmasıyla birlikte Aşağı Sanayi’nin boşaltılması süreci hız kazanacağı da belirtildi. Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı’nın yeni sitede 50 iş yerinin tamamlandığını ve ay sonuna kadar toplamda 250 iş yerinin kullanıma hazır hale geleceğini açıklamasından sonra değerlendirme yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnafın yeni iş yerlerine taşınabilmesi için Eylül sonuna ek süre talebini de olumlu karşıladığını dile getirdi.

Başkan Aşgın, esnafın mağdur olmaması adına süreci yakından takip ettiğini vurgulayarak, “Sanayi Sitesi’ndeki dükkanların tamamlanmasını adım adım izliyoruz. Aşağı Sanayi'nin tamamen ortadan kaldırılması konusunda kesinlikle kararlıyız. 15 gün sonra bölgede yıkım ve altyapı çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Başkan Aşgın, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: “Çorumlular olarak Çorum'a yakışanı yapmak hepimizin boynunun borcu dedik ve güzel şehrimize yakışmayan, virane görüntüsüyle şehrin tam ortasında kalan, kullanım ömrünü yıllar önce doldurmuş Aşağı Sanayi’nin boşaltılması konusunda esnafımızın mağdur olmaması için elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Sözümüzü bir kez daha tuttuk, tüm imkanları seferber ettik. Modern yapısı; geniş, alternatifli, yeni yol ve imkanlarıyla Çorum Sanayi Sitesi ve etrafındaki kooperatifler, yeni ve güzel Çorum’un tüm sanayi yükünü karşılayacak, bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi sıra Çorum’a sevdasından şüphe etmediğimiz esnafımızda. Bu güzelliğe birlikte sahip çıkacağız.”

Muhabir: Haber Merkezi