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Çorum’un Sungurlu ilçesi Başpınar Mahallesi Akçalı yolunda bir düğün etkinliğinde davetliler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.U., üzerinde bulunan bıçakla B.K., G.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi daha bıçakla yaraladı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan B.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.