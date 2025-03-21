Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir program düzenledi. Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Down sendromlu bireylerin hayatlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Down sendromunun bir hastalık olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Down sendromu, hastalıklı bir sendrom olarak tanımlanıyor; ancak gerçekten 'hastalıklı bir sendrom' demek ne kadar doğru, bunu tartışmak gerekir. Ben 'farklılık' demeyi daha çok seviyorum çünkü bu çocukların, bu bireylerin eksiklikleri yok; bizden bir kromozom fazlaları var. Yani, bu insanların bizden fazlaları var, eksiklikleri yok” dedi.

"Irk, dil, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve kültürel yapı gibi hiçbir faktör çocuğun Down sendromlu olmasına sebep olmamaktadır" diyen Doç. Dr. Komut, "Doğru rehabilitasyon, doğru yaklaşım ve uygun sosyalleştirme mekanizmalarıyla Down sendromlu bireyler topluma çok rahatlıkla entegre olabiliyor. Bedensel ve zihinsel durumları biraz daha farklı olsa da topluma katkı sağlayabildikleri ve bir yer edinebildikleri birçok örnekle ispatlanmıştır" diye konuştu.

Doç. Dr. Komut, "Down sendromu gibi özel ilgi ve takip gerektiren birçok durumu yönetmek için uzmanların bu süreçte yer alması büyük önem taşımaktadır. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, birçok alanda multidisipliner yaklaşımla bu hastalıkları ve semptomları her açıdan yönetmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Programda, Başhekim Doç. Dr. Komut, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sertçelik, Uzman Dr. Mehmet Gökçü, Dr. Öğr. Üyesi Gülten Küçükkonyalı, Uzm. Dr. Azad Asaf ve Uzm. Dr. Cemile Büşra Ölçülü, yaptıkları sunumda Down sendromlu çocuklara yönelik öğretici ve bilgilendirici içerikler sunarak günün anlam ve önemini dile getirdi.