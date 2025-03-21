Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) siyasi tartışmalar nedeniyle ertelendi. Bayram ikramiyesi ödeme takviminin bu hafta netleşmesi beklenirken, Meclis'te yaşanan görüşme aksaklıkları sürecin gecikmesine neden oldu. TBMM’de 25 Mart’a kadar verilen ara, emeklilerin ikramiyelerine dair resmi açıklamayı da ileri bir tarihe taşıdı.

EMEKLİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

2024 yılında her bir bayram için 3 bin lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenmesi öngörülüyordu. Ancak bu artışın kesinleşmesi için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanması, ardından Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Meclis oturumlarına ara verilmesiyle bu sürecin tamamlanması da ertelenmiş oldu.

TBMM’DE YAŞANAN GELİŞMELER SÜRECİ ETKİLEDİ

TBMM’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon sonrası yaşanan gerginlikler, Meclis gündemini doğrudan etkiledi. Son olarak Meclis Genel Kurulu'nda yeterli çoğunluk sağlanamayınca görüşmelere ara verildi. Bu nedenle, emekli ikramiyelerine ilişkin yasal düzenlemenin görüşüleceği yeni tarih, 25 Mart Salı günü saat 15.00 olarak belirlendi.

DUL VE YETİMLER İÇİN İKRAMİYE ARTIŞI

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesi hakkına sahip. Ancak bu ödemeler, hak sahipliği oranına göre hesaplanıyor:

%75 hak sahipleri: Toplamda 6 bin TL

%50 hak sahipleri: Toplamda 4 bin TL

%25 hak sahipleri: Toplamda 2 bin TL

Bu artışın da resmi olarak onaylanması için yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor.