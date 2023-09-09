Bir rivayete göre zeytin ağacı negatif enerjileri pozitife dönüştürüyormuş.

Bütün ağaçlar elbette ki bizlere verdiği oksijen nedeni ile soluduğumuz nefesi temizliyor ve ne sıkılıyor, ne bıktım diyor, ne greve gidiyor. Oysa biz insanlar onlara neler yapıyoruz!

Bazen toplu katliam yapıyor, dallarını kesiyor, yok ediyor, acımasızca yakıyor, yerine betonlar dikiyoruz.

Oysa doğa mutluluk demek, huzur demek.

Bir düşünün kendinizi doğanın kucağına bıraktığınızı, doğanın büyüsüne kapıldığınızı, içinizde bir huzur ve mutluluk hissi uyandığını .

Doğanın sunduğu güzellikler, insanın ruhunu besler ve ona enerji verir. Bu nedenle, doğa ve mutluluk arasında güçlü mutlak bir bağ vardır.

Doğanın sunduğu manzaralar, insanın zihninde olumlu duyguları tetikler. Bir ormanda yürümek, deniz kenarında dalgaların sesini dinlemek veya bir dağın zirvesine tırmanmak, insanın stresini azaltır ve zihinsel rahatlama sağlar. Doğanın içinde olmak, insanı anlık düşüncelerden uzaklaştırır ve mevcut anın tadını çıkarmasına yardımcı olur. Bu da mutluluğun temel taşlarından biridir.

Doğa ile iç içe olmak, insanın duygusal ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiler. Araştırmalar, doğada geçirilen zamanın depresyon ve anksiyete gibi ruh hali bozukluklarını azalttığını göstermektedir. Doğanın sunduğu yeşil renk, insanın sinir sistemini sakinleştirir ve rahatlama sağlar. Ayrıca, doğada bulunan temiz hava ve güneş ışığı, insanın serotonin seviyelerini artırır ve mutluluk hissi yaratır.

Doğa ile bağlantı kurmak, insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Doğanın sunduğu sessizlik, insanın iç dünyasına dalmak ve kendi düşünceleriyle baş başa kalmak için bir fırsat sunar.

Bu da insanın kendini daha iyi anlamasına ve içsel huzurunu bulmasına yardımcı olur. Doğa ile iç içe olmak, insanın kendini yeniden keşfetmesine ve hayatın anlamını sorgulamasına da olanak tanır.

Doğa ile bağlantı kurmanın bir diğer önemli yönü ise, insanın doğal çevreye olan sorumluluğunu artırmasıdır. Doğayı korumak ve ona saygı göstermek, insanın içsel mutluluğunu artırır.

Doğanın güzelliklerini görmek ve onunla uyum içinde yaşamak, insanın kendini daha büyük bir bütünün parçası hissetmesini sağlar. Bu da insanın yaşama olan bağlılığını artırır ve ona anlam katar.

Sonuç olarak, doğa ve mutluluk arasında güçlü bir bağ olduğunu söylemek mümkündür. Doğanın sunduğu güzellikler, insanın iç dünyasını besler ve ona huzur verir. Doğa ile iç içe olmak, insanın duygusal ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiler. Ayrıca, doğa ile bağlantı kurmak, insanın kendini daha iyi anlamasına ve içsel huzurunu bulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, doğayı keşfetmek ve onunla uyum içinde yaşamak, mutluluğun anahtarlarından biridir.

Kısacası okullar açılırken lütfen doğa eğitimini merkeze alan programlar düzenleyelim. Aileleri çocukları çevreyi eğitelim .Eğer seçim yapıyorsak doğayı eğitim programlarına alan okulları seçelim.

Kazdağları