Ah şu “dış güçler” yok mu, ekonomimizi önce batırdılar, şimdilerde ise su yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar…

İktidarda olduğu sürece, Merkez Bankası’nın faizi hiçbir zaman yükseltemeyeceğini söyleyen sayın Erdoğan değil miydi?

Ekonomide kantarın ucunu kaçırdığının farkında bile değildi sayın Erdoğan…

Peki, iki yıl önce girdiği yanlış yola “dış güçler” in neden olduğunu öne süren kimdi?

Tabii ki Sayın Erdoğan…

Saray’ın “masa başı maaş alan “ekonomi mucit” leri ne diyordu?

“Dolar çok yakında bir liraya inecek”

Rakam ile (1) lira…

Ne inmesi, başını kaldırdı ve 27’ye dayandı.

Ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati (KKM ve ekonomi mucidi) döneminde…

Ve son iki yıldır yine “dış güçler” devreye girmişti.

Ekonomide dibe vuruşun, yani yaşadığımız krizin sebebinin dış güçler olmadığını sayın Erdoğan bilmiyor muydu?

Bal gibi biliyordu.

Tam tersine…

Dış güçler zaman zaman uyarıyorlardı sayın Erdoğan’ı..

Bazen de sık sık…

“Dikkat edin, uyguladığınız model yüzünden çok yakında .oka saplanacaksınız”…

İkazlara aldırış etmedi..

Kim?

Sayın Erdoğan..

Israrla ne diyordu?

“Ben ekonomistim, her şeyi bilirim”

Sonuç işte bu!

Bilemedi ve dışardan Maliye ve Hazine Bakanı ile Merkez Bankası Başkanını Türkiye’ye getirdi.

Nereden?

Biri İngiltere…

Diğeri ABD’den…

Yani dışardan…

Kısa sürede ekonomiyi düzlüğe çıkarmanın güç olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve ekibi üç ay içinde faizleri yüzde 25’e çıkardı.

Atılan adım, alınan karar ama çok değerli..

Peki yeterli mi?

Hayır…

Ekonomistler ne diyor son duruma?

“Ülkemiz hukukta, adalette, insan haklarında rasyonel zemine oturmadan bu darboğazdan çıkmak imkansız…”

Teşhis her zaman olduğu gibi doğru…

Tüm demokratik ülkelerde, ekonomi ile hukuk “ikiz kardeş” gibidir…

Ekonominin düzelmesi ancak ve ancak hukukla mümkün olabilir…

Eğer ekonomide “dış güçler” masalı bitmiş ise sakın ola ki hukuksuzluğun nedenini bu kez “dış güçler” e yıkmayalım…

Aksi halde ileride hukukçu bulmak için gelişmiş ülkelere göçmüş, başarılar elde etmiş yani iyi yetişmiş hukukçu arayışlarına girmek zorunda kalırız..

Ülkemizde onlarca, iyi yetişmiş, liyakatli ve çok değerli yüzlerce hukukçumuz varken.