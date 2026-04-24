Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da sona erdi. İlk maçında Çankırı Gençlikspor’u 3-0’la geçen Çorum Dinamikspor ikinci maçında dYozgat temsilcisini de aynı skorla mağlup etti. Gruptaki son maçını dün Ankara Ufuk Üniversitesi Spor Kulübü ile Atatürk Spor Salonu’nda oynayan Çorum temsilcisi maçı 25-19, 25-18 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kaybederek grubunu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye finallerine grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı.

Muhabir: RIFAT KARA