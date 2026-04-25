Yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek olan Arca Çorum FK’da golcü futbolcu Mame Thiam’ın oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir İspanya’da tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde Çorum’a dönerek takımla çalışmalara başlayan tecrübeli forvetin durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Teknik Direktör Uğur Uçar, sakatlıktan yeni çıkan oyuncusunu Sakaryaspor karşısında riske etmeyi düşünmüyor. Genç teknik adamın, karşılaşmanın gidişatına göre Mame Thiam’a son dakikalarda forma verebileceği öğrenildi.

Çorum temsilcisinde asıl hedefin ise golcü oyuncuyu tam anlamıyla hazır hale getirerek Play-Off sürecinde maksimum verim almak olduğu bilgisine ulaşıldı.