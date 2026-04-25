23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Arca Çorum Futbol Kulübü’nden minik futbolculara özel futbol turnuvası düzenlendi.

Etkinlik, Devane Sahası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Arca Çorum FK’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona PTT, Anadolu FK ve Gençlerbirliği altyapı takımları katıldı. Bayramın ruhuna uygun şekilde dostluk ve kardeşlik içinde geçen organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Şölene 2015, 2016 ve 2017 doğumlu çok sayıda sporcu katıldı. Minik futbolcuların sahadaki azmi, enerjisi ve yetenekleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Henüz küçük yaşlarına rağmen ortaya koydukları mücadeleci oyun, geleceğe dair umut verdi.

Organizasyon boyunca altyapı sorumluları Mehmet Arduç ve Salih Öztürk ile birlikte kulübün altyapı antrenörleri, sporcularla yakından ilgilendi. Miniklerin hem gelişimlerini takip eden hem de moral veren teknik ekip, etkinliğin verimli geçmesinde önemli rol oynadı.

Maçlar oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Skordan çok oyun disiplini, takım ruhu ve fair-play anlayışının ön planda tutulduğu karşılaşmalarda, çocukların mutluluğu her şeyin önüne geçti. Sahada rekabet vardı, ancak dostluk ve kardeşlik her zaman kazandı.

ÖZDİLLİ’DEN BARIŞ MESAJI

Arca Çorum FK Altyapıdan Sorumlu Yönetici Sinan Özdilli, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada anlamlı mesajlar verdi. Özdilli, başta Türkiye olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutladıklarını ifade etti.

Çocukların barış içinde bir dünyada büyümesi gerektiğine dikkat çeken Özdilli, “Artık yeryüzünde hiçbir çocuğun, hiçbir nedenle zarar görmesini istemiyoruz. Tüm çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olması en büyük temennimiz” dedi.

Bu tür organizasyonların devam edeceğini belirten Özdilli, altyapıya verdikleri önemin altını çizdi. Sporun çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çeken yönetici, nihai hedeflerinin şehir gençliğine hizmet etmek olduğunu vurguladı.