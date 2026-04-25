Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Bocce İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası’nda gerçekleşen müsabakalara 12 okuldan 60 öğrenci katılım sağladı.

Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Alperen Bozdoğan, Akın Özkaya, Doğa Çağın Çıtak, Alperen Ölmez ve Tunahan Canatan’lı kadrosu ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu şampiyon olurken, Yiğit Celal Avcı, Emir Yerlikaya, Yakup Mert Koçak, Süleyman Kayra Özbek ve Gazi Efe Ünsal’lı oyuncu kadrosu ile mücadele eden Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Çınar Can Şahin, Mehmet Özçiftçi, Muhammed Faisal, Ahmet Sarıca ve Demircan Kaygusuz’lu kadrosu ile İnalözü Ortaokulu üçüncü, Yusuf Buğra Öztürk, Berat Can Ceylan, Çınar Çavdar, Ege Yılmaz, Eren Can Ünveren’li kadrosu ile Alaca Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren okulların kupa ve madalyalarını Beden eğitimi öğretmenleri ve federasyon hakemleri takdim etti.