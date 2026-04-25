Yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek olan Arca Çorum FK’da kaleci Sehic Sakarya’ya götürülmedi.
Kırmızı-Siyahlıların tecrübeli kalecisi İbrahim Šehić, hafif sakatlığı nedeniyle Sakarya deplasmanı kadrosuna dahil edilmedi. Çorum FK kafilesi bugün Sakarya’ya hareket ederken, 25 kişilik oyuncu grubunda yer almayan deneyimli file bekçisinin hafta sonunu Çorum’da dinlenerek geçireceği belirtildi. Sakarya karşısında kaleyi Hasan Hüseyin Akınay’ın koruması bekleniyor.
Teknik heyetin, oyuncunun durumunu riske atmamak adına bu kararı aldığı öğrenilirken, Šehić’in kısa süre içerisinde takıma yeniden katılması bekleniyor.
Muhabir: RIFAT KARA