Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D Grubu 10.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Konya Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacak. 9 haftalık periyotta 16 puan toplayarak son haftaya ikili averajla ikinci sırada giren Çorum Belediyespor’da hedef aynı puana sahip rakibi lider Selçuklu Belediyespor’u yenerek Play-Off’lara lider girmek istiyor.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadelenin baş hakemliğini Ali Can Yılmaz yaparken, Tahir Eroğlu ve Kevser Sungur ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacaklar.