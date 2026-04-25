Trendyol liginde yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek olan Arca Çorum FK’nın yolculuk programı netleşti.

Kırmızı-Siyahlılar, bugün tesislerde bulunan 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de gerçekleştireceği son antrenmanın ardından karayolu ile Sakarya’ya hareket edecek. Çorum temsilcisi, akşam saatlerinde konaklayacağı otele yerleşerek maç öncesi kampa girecek.

Yarın sabah saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı stadyumda kısa bir ter idmanı yapacak olan Arca Çorum FK, ardından maç saatini beklemeye geçecek.