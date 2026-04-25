Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde organize edilen Türkiye Gençlik Vakfı Liselerarası Futbol Turnuvası’nda (GENÇLİG) Çorum şampiyonu belli oldu.

8 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi grup maçlarını başarıyla tamamladıktan sonra yarı finalde Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni 1-0 yenerek finale yükseldi. Önceki gün Devane Sahası’nda oynanan final maçında Mimar Sinan Anadolu Lisesi’ni de 2-0 mağlup eden İskilip temsilcisi Çorum şampiyonu olarak 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu’da yapılacak olan grup birinciliğinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.