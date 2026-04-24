Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta sahasında Sivasspor’u 3-1 yendiği maçta yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” eylemi nedeniyle Arca Çorum FK’ya tribün blok kapatma ve para cezası verdi.

PFDK, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 5.kez gerçekleşmesi nedeniyle kırmızı-siyahlı kulübe 260 bin lira para cezası keserken, eylemin gerçekleştiği VİP A Doğu Tribün D4 blokta yer alan taraftarların bir sonraki iç saha maçı olan Erzurumspor karşılaşmasına girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, Esenler Erokspor maçından sonra yaptığı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Keçiörengücülü futbolcu İbrahim Akdağ’a “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları” nedeniyle 100 bin lira para cezası veren Kurul, Bandırmaspor maçında “rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü” nedeniyle kırmızı kart gören Amedsporlu futbolcu Mehmet Murat Uçar’ı ise 2 resmi maçtan men etti.