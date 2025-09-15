Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Mevlidi Nebi etkinlikleri kapsamında bir dizi program için Çorum’da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Çorum İl Müftülüğünü ziyaret eden Genel Müdür Kondi, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından makamında ağırlandı.

Genel Müdür Kondi, bir süre hasbihal ettikten sonra müftülük personelini odalarında ziyaret edip hayırlı görevler temennisinde bulundu.

Çorum Müftülüğünden Diyanet Gençlik Merkezine geçen Genel Müdür Kondi, burada Çorum’da görev yapan vaiz, din hizmetleri uzmanı ve manevi danışmanlarla bir araya geldi.

Açılış konuşmalarını yapan Müftü Yıldırım, ziyaretleri için Genel Müdür Kondi’ye şükranlarını sundu.

Kondi, burada bir süre sohbet ederek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK