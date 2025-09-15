Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik açtığı "yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali" ve "tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 4. duruşması gerçekleşti.

BEKLENEN DOSYA KESİNLEŞTİ

Mahkeme, 30 Haziran’daki son duruşmada, CHP’nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı asliye ceza yargılamasına konu iddianamedeki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği kesinleşmişti.

DOSYAYA BİLİMSEL MÜTALAA SUNULDU

4. duruşma öncesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Volkan Aslan'ın hazırladığı bilimsel mütalaa dosyaya sunuldu.

Sözüer ve Aslan, bilimsel mütalaada, "Asliye hukuk mahkemelerinin Siyasi Partiler Kanunu’ndaki (SPK) açık hükümlere rağmen, siyasi partilerin kurultaylardaki seçimlerle ilgili kendilerini görevli sayıp davalara bakmalarının anayasa ve siyasi partiler mevzuatında öngörülen seçim yargısını ortadan kaldıracak nitelikte bir sonuç doğuracağı, bu nedenle görevsizlik kararının verilmesi gerektiği" belirtildi.

"MUTLAK BUTLAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI ENGELLEMEZ"

Mütalaada, "Somut uyuşmazlıkta hukuk mahkemesi kendini görevli saysa dahi mutlak butlan veya yokluk kararının verilmesinin hiçbir dayanağının söz konusu olmadığı, mevcut dava veya ilgili kovuşturmalarda verilecek kayyım, tedbir v.b. kararların hukuka aykırı olacağı, bunların başlayan olağan ve olağanüstü kurultay süreçlerin engellemeyeceği" ifade edildi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararında; tedbir kararı verilmesine gerek olmadığına, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçesi yazıldığında dosyalarının istenmesine, seçime katılan katılmayan tüm delege listelerinin 21 Eylül'den sonra yazı yazılarak istenmesine, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak davacıların üyeliklerinin durumunun sorulmasına karar verdi. Mahkeme hakimi, davayı 24 Ekim'e erteledi.

