Parti binasında yapılan ziyaretlerde Çorum esnafının ve halkının talep ve istekleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Alar ile Alagöz’e kooperatifin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Milletvekillerinin vatandaşlardan gelen bütün talepleri yerine getirdiklerini kaydeden Çerikci; “Çorum halkı olarak birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi sağladıktan sonra taleplerimizi vekillerimize ulaştırırsak vekillerimiz istek ve taleplerimize duyarsız kalmayacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti olarak millete hizmet ettiklerine vurgu yapan Alar, “Tüm dünyayı ekonomik olarak sarsan pandemi döneminden sonra ülkemizde meydana gelen 11 ilimizin etkilendiği adeta yok olduğu depreme rağmen İktidar partisi olarak devletin tüm imkanlarını halkımıza sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Türk halkının her zaman AK Parti’ye sahip çıktığına işaret eden Yakup Alar, “Bizler yeni yönetim olarak tüm STK ve kurumlarımızla sürekli istişare içerisinde bulunacağız. Bizler gönül alma siyaseti yapmaya geldik. AK Parti olarak bundan sonra her zaman halkımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretleri için heyete teşekkür eden Mustafa Alagöz ise; “Şehrimize en iyi hizmet edeceğine inandığım yol arkadaşlarımı yönetime yazarak bu göreve talip olduk” diye konuştu.

Kooperatif çalışmaları ile ilgilide bilgi alan Alagöz, kapılarının her zaman esnaflara ve Çorum halkına açık olduğunun altını çizdi. Alagöz, Çorum esnafının kalkınmasını arzu ettiklerini bunun içinde sürekli esnaf ile istişare içinde olacaklarına vurgu yaptı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR