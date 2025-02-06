Hakem Kurulu Kararı olan %6’lık artış oranının büyük bir kısmının yalnızca Ocak ayında eridiğini vurgulayan Doğan, kamu görevlilerine ve emeklilerine yapılan maaş artışının neredeyse Ocak ayı enflasyonunu karşılayacak kadar düşük olduğunun altını çizdi.

Doğan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Merkez Bankası’nın 2024 yılı için enflasyon tahminini % 33, 2025 yılı içinse % 15 olarak güncellediğini anımsatarak, “Ancak, açıklanan Orta Vadeli Programda 2025 yılı sonu enflasyon tahmini %17,5 olarak belirtildi. Ayrıca, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre katılımcıların yılsonu enflasyon beklentisi ise %27,05 olarak kaydedildi” dedi.

Doğan, 2025 yılı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verilen maaş artış kararını eleştirerek, yalnızca %6 + %5 (yani toplamda %11) artış oranının beklentilerin ve gerçeğin gerisinde kaldığını ifade etti.

Kamu görevlilerinin maaş artışlarının, Memur-Sen ve Kamu İşvereni tarafından ortak akılla belirlenmesi gereken bir konu olduğunu belirten Doğan, bu sürecin belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Doğan, Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamlarının yanı sıra, elektrik faturalarındaki kademeli artışlar, alım gücü kaybının giderek artması ve enflasyona yol açan haksız artışların devam etmesinin, kamu görevlilerinin geçim mücadelesini zorlaştıracağını belirtti.

Son olarak, Doğan, kamu işverenine acil olarak kayıpların görülmesi ve gereken adımların atılması çağrısında bulundu.

Editör: SELDA FINDIK