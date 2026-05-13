Vakıflar Haftası nedeniyle Kaleli Vakfı’nda, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile “Türk İslam Kültüründe Vakıfların Dünü ve Bugünü” konulu panel düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Halil İbrahim Şimşek’in de yer aldığı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İsmail Bulut moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Dekan Yrd. Dr.Öğretim Üyesi Murat Yılmaz, Dr.Öğretim Üyesi M.İhsan Hacıismailoğlu ve Dr.Öğretim Üyesi M.Hicabi Seçkiner panelist olarak katıldı.

Muammer Özcan Hocaefendi tarafından vakıf ve infakla ilgili tilavet olunan kur’an-ı kerim’in akabinde açış konuşması yapan Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Hz.Ali’nin “öldükten sonra yaşamak istiyorsanız, geride bir eser bırakınız.” sözünü hatırlattı.

Dekan Prof. Bulut da, insanların, toplumsal fayda, inanç veya belirli bir amaç uğruna zamanlarını, emeklerini ve maddi imkânlarını vermelerinin vakıf medeniyetini ve bilincini daima canlı tuttuğunu söyledi.