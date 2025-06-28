Yeni sezonda Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’da teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesinden sonrada transfer bombalarının peş peşe patlatılmasına yönelik beklentiler hafta boşunca karşılık bulmadı. Kırmızı-siyahlı kulüp hafta içerisinde 2 futbolcuyu kiralık gönderirken, 1 futbolcuyla da yolların ayrıldığını açıkladı. Transferdeki sessizlik yerini endişeye bırakmaya başladı.

Sezonun bittiği gün, savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarından Arca Savunma ile kulüp isim sponsorluğu anlaşmasının yapıldığının duyurulmasıyla kırmızı-siyahlı camiada bir anda şampiyonluk söylemleri artarken, takımın başına getirilecek teknik direktör konusunda da kulübün adı birçok deneyimli teknik adamla anıldı. Sonuçta, Arca Çorum FK’yı 2022-2023 Sezonunda 2.Lig’den 1.Lig’e çıkartan Tahsin Tam’la anlaşıldığı duyuruldu.

Tahsin Tam isminin açıklanması, büyük bir beklenti içerisinde olan camiada genel anlamda “hayal kırıklığı” olarak karşılık buldu. Ancak, yönetimin peş peşe açıklayacağı transferlerle adeta “şov” yapacağına dair haberler özellikle sosyal medyada haberler empoze edildi. Aradan 1 hafta geçmesine Arca Çorum FK ile birçok futbolcunun ismi yazılıp çizilmesine rağmen somut bir gelişme açıklanmadı.

Hafta içerisinde, Orduspor 1967’den golcü futbolcu Osman Şahin transfer edildi ve aynı gün 3.Lig ekibi 12 Bingölspor’a kiralandı. Geçen sezon 52 Orduspor’da kiralık oynayan Berkay Arı da yine Bingölspor’a kiralandı. Kulüpteki transfer hareketliliği çerçevesinde, henüz sözleşmesi devam eden Durel Avounou ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

Camiada transfer bombaları sabırsızlıkla beklenirken, iki kez kamp yerinin ve programının değiştirilmesinin yanı sıra, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran’da başlanacak olmasına karşılık yaşanan sessizlik yerini yavaş yavaş endişeye bırakmaya başladı.

Bolu kampı öncesinde önünde sadece hafta sonu bulunan Arca Çorum FK’nın bu sürede ne yapacağı merakla bekleniyor.