Çorum temsilcisinin 1 Haziran itibariyle 1 yıllık harici sözleşme yenilediği ve birçok takımın transfer listesinde yer aldığı bilinen Atakan Akkaynak için Eyüpspor’un da nabız yokladığı ve kadrosuna katmak istediği kaydedildi. 26 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Atakan Akkaynak, Arca Çorum FK’da geçirdiği 4 sezonda 131 maça çıkarken, 10 gol atıp 7 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu, biten sezonda ise 36 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 6 da gol pası verdi.