Arca Çorum FK’nın da transfer listesinde olduğu öğrenilen Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Remi Mulumba, 4 sezondur formasını giydiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Bandırmaspor’da kaldı.

Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor, iç transferde kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık yeni anlaşma yaptıktan sonra birçok takımın transfer listesinde yer alan Mulumba ile de masaya oturdu. Kongolu oyuncu ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Biten sezonda 32 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergileyen 32 YAŞINDAKİ Mulumba, Bandırmaspor formasıyla 4 sezonda çıktığı 116 karşılaşmada ise 4 gol kaydedip 6 asist yaptı.