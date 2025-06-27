U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.kademe müsabakaları Amasya’da yapıldı. Samsun ve Yozgat temsilcileri ile birlikte B grubunda yer alan Mimar Sinanspor ilk maçında Yozgat Sorgunspor’u 4-0 mağlup etti. İkinci maçında normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 7-6’la geçen Mimar Sinanspor grubunu lider tamamlayarak diğer grup birincisi Giresun Görelespor ile final oynamaya hak kazandı.

Bugün Suluoava Sentetik Sahası’nda Giresun temsilcisi ile final maçında karşılaşan Yeşil-Siyahlılar 2-2 sona eren maçta rakibine penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup olarak şampiyonaya 1.kademe aşamasında veda etti.